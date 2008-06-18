Буш призывает добывать нефть на американском шельфе

Президент США Джордж Буш призвал Конгресс отменить федеральный мораторий 1981 года, согласно которому запрещена добыча нефти и газа на шельфе Атлантического и Тихого океанов, а также на части Мексиканского залива. Слова Буша передает AFP.

По мнению президента, мораторий устарел и не является продуктивным. По данным Буша, на шельфе может находиться около 18 миллиардов баррелей нефти, которые могут позволить США частично обеспечить себя топливом и снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

О том, что Джордж Буш потребует от Конгресса данной меры, стало известно утром 18 июня из американских газет. С мнением президента согласился и кандидат от Республиканской партии на будущих выборах Джон Маккейн.

В то же время Барак Обама, кандидат от Демократической партии, которой принадлежит большинство в Конгрессе, уже заявил, что выступает против отмены моратория, так как эта мера не даст эффекта в ближайшие годы, ведь шельф еще нужно готовить к разработке. Кроме того, на стороне демократов и экологи, считающие, что промышленная разработка шельфа приведет к загрязнению окружающей среды.

Дискуссия о необходимости отмены моратория возникла сразу после того, как цены на нефть на мировом рынке обновили исторические максимумы. Например, баррель техасской нефти WTI с поставкой через месяц впервые стал стоить 139 долларов. Еще в начале года цены не превышали отметки в 100 долларов.

Лента.ру