Тимошенко улетает в Брюссель
19:52, 18 июня 2008Мир
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(программа пребывания)
Завтра, 19 июня, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО посетит с однодневным рабочим визитом Брюссель.
По информации Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в программе визита запланированы встречи Ю.ТИМОШЕНКО с Генеральным секретарем Совета ЕС, Высоким представителем по совместной внешней политике и политике безопасности Хавьером СОЛАНОЙ и Комиссаром Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ.
Также планируется участие Ю.ТИМОШЕНКО в саммите Европейской народной партии, в рамках которого предусмотренная встреча с руководителями правительств европейских государств.
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