Тимошенко улетает в Брюссель

Завтра, 19 июня, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО посетит с однодневным рабочим визитом Брюссель.

По информации Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в программе визита запланированы встречи Ю.ТИМОШЕНКО с Генеральным секретарем Совета ЕС, Высоким представителем по совместной внешней политике и политике безопасности Хавьером СОЛАНОЙ и Комиссаром Еврокомиссии по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ.

Также планируется участие Ю.ТИМОШЕНКО в саммите Европейской народной партии, в рамках которого предусмотренная встреча с руководителями правительств европейских государств.