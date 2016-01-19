Власти Австрии снизят привлекательность страны для мигрантов

По словам министра, правительство и главы регионов 20 января обсудят конкретные меры по решению проблемы мигрантов: «Речь идет о целом ряде шагов по обеспечению охраны границ и определению максимального числа мигрантов в стране. Также будут обсуждаться меры, которых мы хотим потребовать от ЕС, и то, как сделать Австрию менее привлекательной», передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

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В 2015 году в Евросоюзе разразился кризис из-за наплыва беженцев. Больше всего мигрантов прибывает из Сирии, где с 2011 года идет гражданская война. С тех пор более 507 тыс. сирийцев обратились с просьбой о предоставлении убежища в европейских странах. По данным ООН, в 2016 году миграционная волна в ЕС может увеличиться вдвое, а по данным ЕС - втрое.

Австрия оказалась на пути миграционного потока. Хотя большинство беженцев отправились дальше, в Германию, значительное число осталось на территории страны. В 2015 году правительство Австрии одобрило около 90 тыс. разрешений на предоставление убежища: это более 1% от всего населения страны, которое составляет 8,5 млн человек.