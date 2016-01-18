Столтенберг заявил о планах усилить присутствие сил НАТО в Польше

«Я надеюсь, что после саммита НАТО в Варшаве будет увеличено присутствие сил альянса в Польше», - заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе 18 января, сообщает Радио Польша.

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«С момента вступления в НАТО Польша является очень сильным и активным союзником. Сотни польских солдат находятся в Афганистане и Косово. Также Польша политически активна в вопросе Украины», - подчеркнул генсекретарь НАТО.

В свою очередь, президент Дуда заявил, что саммит НАТО, который состоится в Варшаве 8-9 июля 2016 года, будет, во-первых, универсальным, во-вторых, направленным в будущее и, в-третих, на нем будут приняты важные решения. Польский президент также отметил, что необходим диалог с Россией.

«Однако, это не значит, что НАТО может не обращать внимание на проблему нарушения международного законодательства», - отметил он.

Также президент Дуда сказал, что следует укрепить военное сотрудничество с Финляндией, Швецией, Иорданией, Грузией и Австралией. Он подчеркнул, что не следует забывать о сотрудничестве с Молдовой и Украиной.