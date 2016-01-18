Иран намерен увеличить ракетный потенциал вопреки санкциям США

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Ирана, передает телеканал Press TV.

"Мы ответим на такие пропагандистские трюки и подрывные меры более сильным упором на нашу законную ракетную программу, а также поддержкой оборонных мощностей и нацбезопасности", - говорится в заявлении МИД Ирана.

Читайте такжеВ ЕС уточнили, какие именно санкции снимаются с ИранаНапомним, 17 января США ввели санкции в отношении ряда физических лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана. В американский санкционный список попали 11 компаний и частных лиц, связанных с программой испытания иранских баллистических ракет.

Отмечается, что санкции предусматривают запрет на любые финансовые операции с этими лицами и компаниями, их собственность и активы в США и в американских банках должны быть заморожены.