Во Франции установили личность террориста, погибшего при штурме в Сен-Дени

Об этом сообщает Reuters.

"Смертник, подорвавший себя, был идентифицирован как Шакиб Акруб 1990 года рождения, он имел гражданство Бельгии и Марокко", - заявил прокурор Парижа Франсуа Молен.

Установить его личность удалось благодаря результатам ДНК, которые сравнили с ДНК его матери.

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Как сообщал УНИАН ранее, местонахождение подозреваемых в организации терактов в Париже, которые были задержаны в парижском пригороде Сен-Дени, было установлено с помощью "электронных средств - отслеживания мобильных телефонов и прослушивания переговоров".