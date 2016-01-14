Во Франции установили личность террориста, погибшего при штурме в Сен-Дени
23:49, 14 января 2016Мир
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Полиция установила личность третьего террориста, который взорвал себя в Сен-Дени 18 ноября во время полицейской операции по задержанию причастных к терактам в Париже, в результате которых погибло 130 человек.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
"Смертник, подорвавший себя, был идентифицирован как Шакиб Акруб 1990 года рождения, он имел гражданство Бельгии и Марокко", - заявил прокурор Парижа Франсуа Молен.
Установить его личность удалось благодаря результатам ДНК, которые сравнили с ДНК его матери.
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Как сообщал УНИАН ранее, местонахождение подозреваемых в организации терактов в Париже, которые были задержаны в парижском пригороде Сен-Дени, было установлено с помощью "электронных средств - отслеживания мобильных телефонов и прослушивания переговоров".
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