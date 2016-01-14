В ЕС опровергают информацию о якобы заинтересованности снять санкции с России

14:11, 14 января 2016
Мир
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В Европейской Комиссии опровергают информацию, распространенную некоторыми средствами массовой информации, о якобы заинтересованности Европейского Союза отменить санкции, которые применены в отношении России.

Косьянчич / preshevajone.com

Об этом заявила пресс-секретарь Высокого представителя ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич, передает собственный корреспондент УНИАН.

Она подтвердила, что европейский комиссар Кристалина Георгиева, которой прописывают соответствующее заявление, была в среду в Москве, а ее выступление доступно для всех.

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"Когда речь идет о мерах, которые сейчас применяют, в частности экономических, то они связаны с полным выполнением Минских договоренностей. А это то, что сейчас происходит. Мы, как Европейский Союз, полностью поддерживаем полное выполнение Минских договоренностей, и это наша позиция. Это - вполне понятно, и это не изменилось. Об этом четко было заявлено вчера", - заявила Косьянчич.

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