В Молдове высокая вероятность госпереворота - DaVinci AG

В Республике Молдова высока вероятность осуществления государственного переворота, инициированного пророссийскими силами при координации спецслужб Российской Федерации, сообщает аналитическая группа Da Vinci AG.

"Дестабилизация ситуации в Молдове может перерасти в появление регионального очага напряжения, который будет включать также часть Одесской области. Возможна также попытка дестабилизации ситуации в Румынии на основе этнического фактора. Силовой сценарий в РМ может актуализировать вопрос целесообразности пребывания российского военного контингента на территории ПМР и усилить их присутствие", - сообщают аналитики.

В сообщении подчеркивается, что 20 декабря 2015 в Тирасполь прибыл сотрудник Российского Института Стратегических Исследований Георгий Меняйло "для активизации деятельности Днестровско-Прутского Центра РИСИ". РИСИ под руководством генерал-лейтенанта СВР РФ Леонида Решетникова был одним из разработчиков концепции аннексии Крыма и оккупации Донбасса. 26 ноября молдавские власти депортировали другого сотрудника РИСИ Никиту Бондарева, а 22 мая Сергея Мокшанцева, что является признаком наличия у молдавских органов безопасности доказательств разведывательно-подрывной деятельности РИСИ.

"На сегодняшний день имеются все признаки подготовки к дестабилизации ситуации в Молдове, осуществления государственного переворота, смещение президента Тимофти и инициирования досрочных парламентских выборов в интересах пророссийских сил", - подчеркивают эксперты.

Аналитики считают, что наиболее вероятными опасениями Тирасполя является силовой сценарий, вероятность которого высока, принимая во внимание количество оружия, изъятого молдавскими правоохранительными органами осенью 2014 года при арестах членов пророссийской партии "Patria" Ренато Усатого, который находится в Москве. 13 января Ренато Усатый в своем видеообращении заявил о том, что выезжает в Кишинев, что является прямым свидетельством критической радикализации ситуации в Кишиневе. Отметим, что Ренато Усатый имеет хорошие политические позиции в Гагаузии, что дает основания прогнозировать активизацию сепаратистских движений на этой территории, которые в конечном итоге могут затронуть и Украину.

"Время для радикализации ситуации в Молдове и попытки России потеснить Румынию в данном регионе выбрано грамотно. Внимание почти всех основных региональных игроков отвлечено на собственные проблемы. ЕС, в первую очередь Германия переживает социально-политический кризис связанный с беженцами; Турция столкнулась с террористической атакой; Украина занята переговорами с Россией относительно востока", - анализируют эксперты.

"Для предотвращения вмешательства Румынии в конфликт, Бухарест должен быть отвлечен на решение критических внутренних проблем. Такими проблемами может стать активизация вооруженных венгерских радикальных групп, имеющих связи с Россией, на территории Румынии. Обращаем внимание, что 2 января венгерское издание Hungarian Free Press опубликовало статью Christopher Adam (по совместительству редактора венгерской газеты Kanadai Magyar Hírlap) под названием "Планируют ли венгерские экстремисты террористические атаки в Румынии?". В материале отмечается, что в конце 2015 года румынские власти арестовали ультраправых экстремистов из организации HVIM по обвинению в подготовке организации взрыва в городе Kézdivásárhely в национальный праздник Румынии Ziua Marii Uniri 1 декабря. Венгерские националистические группы в Румынии тесно связаны с РФ, оказывали активную поддержку сепаратизму на Востоке Украины", - говорится в статье.

По мнению аналитиков, в текущей ситуации украинским силовым органам необходимо оказать максимальное внимание Одессе, Одесскому региону, особенно его южной части. Украина должна быть готова к возможной попытке переброски десантных групп РФ с территории Крыма в Молдову/ПМР. В своих предыдущих материалах мы уже указывали на то, что Россия рассматривает дестабилизацию в Молдове в комплексе с попыткой дестабилизации ситуации на юге Одесской области, что дает Кремлю несомненные политические, военно-политические, экономические и логистические преимущества для дальнейшей активизации работы по Украине.