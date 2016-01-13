The Daily Beast: Новая цель ИГИЛ – туристы

Об этом пишет Томас Сайберт в статье "Новая цель ИГИЛ – туристы", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Подозреваемый террорист-смертник из ИГИЛ убил 10 туристов в центре крупнейшего города Турции во вторник, отправив пугающее сообщение для страны, которая граничит с самопровозглашенным халифатом джихадистов.

Взрыв произошел в историческом районе Султанахмет, где расположена Голубая мечеть, собор Святой Софии и другие популярные места среди более 10 миллионов туристов, которые посещают Стамбул каждый год. Большинство туристов в группе были немцами. Они собрались на так называемом Ипподроме, месте, где в древности проводились гонки на колесницах, около 10:20 утра по местному времени, когда 28-летний мужчина присоединился к группе и взорвал устройство, которое принес с собой.

Очевидцы говорили о "шаре пламени", который выстрелил из середины группы, когда части тела разбросало по площади, и грохот мощного взрыва раздался по всему городу. Лейла Акчам, турецкая женщина, которая проходила мимо Ипподрома незадолго до взрыва, сообщила турецким СМИ, что она услышала взрыв и обернулась. "Повсюду был дым ", - сказала она. "Меня спасли три минуты, всего три минуты".

СМИ сообщали, что некоторые конечности приземлились возле входа в музей на другой стороне площади, власти закрыли двери и вывели посетителей из здания через черный ход. Полиция оцепила площадь, когда прибыли машины скорой помощи, чтобы увезти раненых и умирающих. Эксперты искали возможное второе взрывное устройство. Но не нашли его.

Выступая в Анкаре через несколько часов после взрыва, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ахмет Давутоглу уверенно обвиняли ИГИЛ. Эрдоган сказал, что террорист-смертник был гражданином Сирии, а Давутоглу заявил, что убийца был "иностранным членом ИГИЛ".

По мнению наблюдателей, тот факт, что Анкара так быстро установила личность человека, может быть признаком того, что подозреваемый смертник был известен правоохранительным органам и, возможно, за ним следила полиция или спецслужбы. "Кто-то допустил серьезный промах", - написал в Twitter Абдулла Бозкурт, журналист, критикующий правительство. Правительство отрицает, что смертник был в списке людей, за которыми ведется наблюдение, и заявляет, что подозреваемый только недавно приехал в Турцию из Сирии. В некоторых репортажах говорится, что террорист-смертник был гражданином Саудовской Аравии, а не Сирии.

Взрыв во вторник следует за чередой атак террористов-смертников ИГИЛ в Анкаре и вблизи сирийской границы в прошлом году, которые убили более 130 человек. И это первая атака, которая была нацелена непосредственно на иностранных граждан и индустрию туризма, которая приносит миллиарды долларов каждый год. В прошлогодних нападениях погибли турецкие граждане – левые и курдские активисты, которых джихадисты считали отступниками.

Некоторые обеспокоены тем, что теракт смертника во вторник может быть отправной точкой нового наступления ИГИЛ. "В 2016 году ИГИЛ нацелилось на ​​Турцию и намеревается провозгласить провинцию Турция в феврале или марте", - написал журналист Мете Сохтаоглу в Twitter.

Критики говорят, что Анкара слишком долго не воспринимала ИГИЛ всерьез, и некоторые оппозиционные политики даже обвинили правительство в поставках оружия экстремистским группам. Анкара говорит, что это неправда. Но западные дипломаты, например, бывший посол США в Турции Фрэнсис Риккардоне, говорят, что в первой фазе сирийского конфликта турецкие власти были убеждены, что смогут работать с такими группами, как Фронт ан-Нусра, ответвлением аль-Каиды в Сирии.

Во вторник Давутоглу заявил, что Турция хотела отбросить ИГИЛ от сирийской границы. Джихадисты используют турецкую территорию как коридор, чтобы привозить новых бойцов и снабжение в Сирию. Также были сообщения, что боевики-исламисты приезжали в Турцию на лечение, прежде чем отправиться обратно в Сирию.

Но ИГИЛ в последнее время стало сложнее удерживать открытыми линии снабжения, поскольку их усиленно обстреливает коалиция, а курдские боевики с авиаподдержкой США отбросили их от некоторых пунктов пропуска. Турецкие военные также начали строить стены и заборы вдоль некоторых секторов своей 560-мильной границы с Сирией. Администрация Обамы говорит, что сотрудничает с Турцией, чтобы закрыть последние оставшиеся слабые места. Госсекретарь Джон Керри отметил, что в ноябре прошлого года 75 процентов границы контролировало ИГИЛ.

С помощью атаки во вторник, ИГИЛ, возможно, пытается сказать, что его не победить этими усилиями. Незадолго до Нового года, полиция в Анкаре задержала двух мужчин, которых обвинили в планировании двойного теракта смертников в столице Турции в канун Нового года. В новостях тогда заявляли, что при обысках в домах мужчин были найдены электронные письма и другие доказательства того, что ИГИЛ планировал теракты в Европе. Другие отчеты говорят, что ИГИЛ отправил несколько команд террористов-смертников в Турцию. После кровопролития на Ипподроме во вторник начнется охота на эти спящие ячейки. Но нет гарантий, что турецкая полиция найдет потенциальных убийц раньше, чем они нанесут новый удар.