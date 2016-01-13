Любитель бургеров протоиерей Чаплин начал сбор подписей за избрание духовенства РПЦ прихожанами

03:43, 13 января 2016
Мир
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Бывший глава синодального отдела Русской православной церкви по связям Церкви и общества Всеволод Чаплин запустил электронный сбор подписей за избрание духовенства прихожанами. 

Всеволод Чаплин / rtvi.com

Об этом сообщает Дождь.

Петиция Чаплина требует дать православным общинам РПЦ право самим выбирать священнослужителей.

В тексте петиции сказано, что «кандидаты в настоятели, пресвитеры и диаконы конкретной приходской общины должны предлагаться именно этой общиной». Кандидаты в архиереи епархий должны предлагаться епархиальным собранием с участием двух мирян от каждой общины, говорится в петиции.

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После избрания кандидата Синод РПЦ будет обязан утвердить кандидата на посту или отказать в его назначении «на строго канонических основаниях».

«Понимаем, что предлагаемая система имеет свои слабые места и может быть использована недобросовестными людьми. Однако во многих местах она работает. Даст Бог, будет работать и в среде нашего верующего народа, не доверять которому нет оснований. Нынешняя же система — гораздо хуже, о чем свидетельствуют трагедии многих пастырей и общин», — говорится в тексте петиции.

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