Граждане Украины во время теракта в Стамбуле не пострадали – консул

Об этом сообщил в Twitter генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате взрыва в центре Стамбула на площади Султанахмет погибли по меньшей мере 10 человек, ранены - 15.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что теракт совершил сирийский террорист-смертник.

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