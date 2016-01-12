Граждане Украины во время теракта в Стамбуле не пострадали – консул
16:22, 12 января 2016Мир
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По информации полиции Стамбула, граждане Украины не пострадали во время сегодняшнего теракта.
REUTERS
Об этом сообщил в Twitter генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.
Как сообщал УНИАН, сегодня в результате взрыва в центре Стамбула на площади Султанахмет погибли по меньшей мере 10 человек, ранены - 15.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что теракт совершил сирийский террорист-смертник.
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