В парижском аэропорту "Орли" в шасси самолета нашли тело человека

Как пишет во вторник, 12 января, Лента.ру со ссылкой на Expatica France, труп нашли в понедельник, 11 января, во время проведения работ по техническому обслуживанию Boeing 777 в парижском аэропорту "Орли".

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Как отмечается, лайнер прибыл в столицу Франции из бразильского города Сан-Паулу. Тело отправлено в Институт судебной медицины в Париже, где будет установлена личность и гражданство погибшего.

Другие подробности инцидента не уточняются.