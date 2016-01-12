В парижском аэропорту "Орли" в шасси самолета нашли тело человека
08:18, 12 января 2016Мир
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В шасси самолета авиакомпании Air France обнаружили тело человека.
REUTERS
Как пишет во вторник, 12 января, Лента.ру со ссылкой на Expatica France, труп нашли в понедельник, 11 января, во время проведения работ по техническому обслуживанию Boeing 777 в парижском аэропорту "Орли".
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Как отмечается, лайнер прибыл в столицу Франции из бразильского города Сан-Паулу. Тело отправлено в Институт судебной медицины в Париже, где будет установлена личность и гражданство погибшего.
Другие подробности инцидента не уточняются.
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