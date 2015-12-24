Иранский самолет протаранил бетонное ограждение в аэропорту Стамбула и врезался в автобус (фото)

В аэропорту Стамбула "Ататюрк" самолет иранской авиакомпании Mahan Air выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное ограждение. Об этом со ссылкой на Sabah Daily пишет "Европейская правда".

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Инцидент случился в 8:30 утра (по местному времени). Как сообщает издание, Airbus A310-300, прилетевший из Тегерана, в результате инцидента повредил свое переднее шасси. В то же время повреждение получил также автобус наземной службы обеспечения, который зацепил нос самолета.

Всех пассажиров из самолета эвакуировали. Пока никаких сообщений о пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.