Путин: Россия не претендует на роль "супердержавы"

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, вторая часть которого опубликована сегодня.

"Никак я не воспринял эти слова, - ответил Путин на вопрос, как он относится к подобным заявлениям Обамы. - Каждый человек, тем более президент Соединенных Штатов, имеет право иметь собственное мнение о ком бы то ни было: о своих партнерах, о других странах; это его мнение, так же как мне известно его мнение о том, что американская нация, Соединенные Штаты являются исключительными". "Я не согласен ни с тем, ни с другим", - подчеркнул он.

Читайте такжеЗаявление Путина об отказе вернуть Киеву контроль над госграницей на Донбассе не должно вызывать панику - эксперт

Что касается статуса "региональной державы", то президент РФ призвал определиться, о каком именно регионе идет речь, передает Росбалт.

"Если говорить о России как о региональной державе, то сначала нужно определиться, о каком регионе идет речь. Надо посмотреть на карту и сказать: это какая, европейская часть? Или восточная часть, где у нас соседями являются Япония и Соединённые Штаты, если иметь в виду Аляску, и Китай? Это азиатская часть? Или это, скажем, южная часть? Или посмотреть на север. По сути, на севере мы граничим с Канадой через Ледовитый океан. Или на юге? Где? О каком регионе идёт речь?", — отметил Путин.

Президент РФ отметил, что Россия не претендует на роль "супердержавы", потому что "это очень дорого и ни к чему". По оценке Путина, по объему экономики страна занимает пятое-шестое место в мире.

"Сейчас, может быть, чуть поменьше, имея в виду... экономические сложности,... но мы точно знаем, что у нас есть очень хорошие перспективы развития и потенциал. По паритету покупательной способности - это где-то шестое место примерно".

"Попытка рассуждения о других странах в уничижительном порядке ‒ это обратная сторона доказать свою исключительность, - добавил российский президент. - Мне кажется, что это ошибочная позиция".

В марте прошлого года президент США назвал Россию "региональной державой", сила которой простирается лишь до ее непосредственных границ.