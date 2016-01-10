В Турции арестованы подозреваемые в убийстве режиссера-борца с исламистами
В Турции арестованы трое подозреваемых в убийстве сирийского документалиста Наджи аль-Джерфа, активно выступавшего против группировки "Исламское государство".
Турецкое информационное агентство "Анатолия" сообщает, что одного из задержанных власти считают исполнителем преступления, а двух других – организаторами, передает Би-би-си. Точная дата начала суда пока не определена. Также пока ничего не сообщается и о личностях подозреваемых.
Читайте такжеВ Турции убит автор документальных фильмов об "Исламском государстве"38-летний Наджи аль-Джерф был застрелен среди бела дня в турецком городе Газиантепе в декабре прошлого года.
Газиантеп расположен неподалеку от границы с Сирией.
Наджи аль-Джерф и его коллеги-журналисты объединились группу под названием "Ракку убивают беззвучно" и работали над фильмом о преступлениях боевиков "Исламского государства" в фактической столице джихадистов Ракке и ее окрестностях.
Документалисты сами не раз говорили, что осознают, какому риску ежедневно подвергают свою жизнь.
Известно, что Наджи аль-Джерф успел выпустить один фильм о войне в Сирии. Он также являлся главным редактором газеты Hentah.