Сомали заявляет о разрыве дипотношений с Ираном - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

Ранее в знак солидарности с Эр-Риядом отношения с Тегераном разорвали также Бахрейн, Джибути, Судан и Катар.

Согласно сообщению министерства иностранных дел, Сомали отзывает своего посла в Иране и приказывает всем иранским дипломатам в течение 72 часов покинуть страну.

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Ранее в четверг Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в авиаударах по иранскому посольству в Йемене.

По данным министерства иностранных дел Ирана, в результате бомбардировки пострадал персонал дипмиссии.

Однако позднее СМИ сообщали, что удары пришлись на окрестности посольства. По словам жителей и очевидцев в Сане, главное помещение дипмиссии не претерпело повреждений.

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