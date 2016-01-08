Сомали заявляет о разрыве дипотношений с Ираном - BBC
Сомали разорвала дипломатические отношения с Ираном в связи с нападениями демонстрантов на саудовское посольство в Тегеране после казни в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника шейха Нимра Бакр аль-Нимра.
Об этом сообщает BBC Украина.
Ранее в знак солидарности с Эр-Риядом отношения с Тегераном разорвали также Бахрейн, Джибути, Судан и Катар.
Согласно сообщению министерства иностранных дел, Сомали отзывает своего посла в Иране и приказывает всем иранским дипломатам в течение 72 часов покинуть страну.
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Ранее в четверг Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в авиаударах по иранскому посольству в Йемене.
По данным министерства иностранных дел Ирана, в результате бомбардировки пострадал персонал дипмиссии.
Однако позднее СМИ сообщали, что удары пришлись на окрестности посольства. По словам жителей и очевидцев в Сане, главное помещение дипмиссии не претерпело повреждений.
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