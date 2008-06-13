Грузия отказалась участвовать в переговорах о вступлении России в ВТО

Грузия не примет участие в очередном раунде многосторонних переговоров о вступлении России во ВТО, который пройдет в Женеве 16 июня, заявила заместитель министра экономики Грузии Тамара Ковзиридзе.

По ее словам, грузинская сторона согласится на переговоры только тогда, когда решение бывшего президента России Владимира Путина от 16 апреля будет аннулировано юридически.

«Мы поддерживаем вступление России во ВТО, но наши условия оставляем в силе. В частности, мы требуем от России, чтобы она выполнила свои обязательства в отношении контрольно-пропускных пунктов и аннулировала декрет президента Путина от 16 апреля текущего года» - отметила Ковзиридзе.

Газета.ру