Иран расширит ракетную программу из-за возможных новых санкций США
Президент Ирана Хасан Рухани приказал министру обороны расширить ракетную программу в ответ на угрозы США ввести санкции после того, как Тегеран провел в октябре 2015 года испытания баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
«Поскольку правительство США очевидно по-прежнему проводит враждебную политику и незаконное вмешательство... вооруженные силы должны быстро и значительно увеличить свой ракетный потенциал», - говорится в письме, которое Рухани направил министру обороны Ирана Хоссейну Дегхану и которое опубликовало государственное информационное агентство ИРНА.
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Администрация президента США Барака Обамы готовит новые санкции в отношении международных компаний и частных лиц, имеющих отношение к иранской программе баллистических ракет, сообщали Reuters источники, знакомые с ситуацией.
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По информации The Wall Street Journal, под ограничения Министерства финансов США могут подпасть около десятка компаний и физических лиц из Ирана, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов. Источники издания отметили, что ведомство сохранило за собой право вводить санкции в отношении иранских организаций, которые подозреваются в помощи в разработке ракет, а также в поддержке международного терроризма и нарушениях прав человека. По мнению собеседников издания, эта деятельность рассматривается отдельно от соглашения по иранской ядерной программе.
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Иранские военные в конце декабря провели в Ормузском проливе учения, во время которых запущенные ракеты пролетели в 1,4 км от американского судна. Пентагон назвал эти действия провокационными.