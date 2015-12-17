В Иране заявили, что не будут ограничивать свою ракетную программу

Об этом заявил министр обороны Ирана Хусейн Дехган, передает "Радио Свобода".

"Мы протестировали «Имад» (название ракеты – Ред.), чтобы показать всему миру, что Исламская республика будет действовать только на основе своих национальных интересов, и ни одна страна или сила не может навязывать нам свою волю", – цитирует слова Дехгана сайт министерства обороны.

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"От времени заключения ядерной сделки мы не остановили наши ракетные испытания, производство и исследования даже на день", – добавил иранский министр обороны.

Это заявление обнародовано после того, как эксперты ООН пришли к выводу, что Иран запуском ракеты нарушил международные санкции.

Иран настаивает, что для фиксации нарушения резолюции Совета безопасности, которая запрещает Тегерану запуск баллистических ракет, такая ракета должна быть специально «разработана», чтобы нести ядерный заряд, а не просто «способна» делать так.

Напомним, в октябре этого года Иран уже проводил испытания баллистической ракеты. Тогда постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что этот запуск является прямым нарушением санкций СБ ООН.