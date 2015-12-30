Кремль опроверг информацию о требовании Путина на переговорах с Керри по Асаду

"Нет, это не соответствует действительности", — сказал Песков, отвечая на вопрос о достоверности информации о заявлении Путина на встрече с госсекретарем США о необходимости участия Асада в выборах, сообщает РИА Новости.

Однако, по словам Пескова, на данной встрече действительно обсуждался вопрос политического урегулирования в Сирии.

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"Такой многоступенчатый процесс этого урегулирования, и достаточно последовательно президентом проводилась линия на то, что будущее внутрисирийского устройства нельзя определить извне, это может сделать только сам сирийский народ", — пояснил Песков.

Напомним, по данным Bloomberg Путин на переговорах потребовал, чтобы президент Сирии Башар Асад смог участвовать в выборах президента Сирии в 2017 году.