The Washington Post: освобождение Рамади – это значимая победа над "Исламским государством"

В редакционной статье под названием "Освобождение Рамади – это значимая победа над "Исламским государством", опубликованной на сайте газеты The Washington Post, пишется о том, что начиная с середины октября, "Исламское государство" потерпело три поражения от трех различных сил. Шиитские боевики возглавляли взятие НПЗ в Байджи к северу от Багдада. Курдские боевики освободили город Синджар, отрезав пути снабжения между столицей "Исламского государства" Раккой, в Сирии, и иракским городом Мосул, который является самым большим населенным центром, который контролирует ИГ. Иракское правительство Хайдера аль-Абади теперь говорит, что Мосул станет следующей крупной целью армии, а поддерживаемые США курдские и арабские силы направляются к Ракке.

Обратная сторона этих позитивных новостей в том, что Соединенные Штаты и их союзники, вероятно, приближаются к пределам своих возможностей для уничтожения "Исламского государства". Но они не решают центральную проблему войны. Это отсутствие умеренной суннитской политической альтернативы или сплоченной боевой силы в Ираке или Сирии. В Ираке, Хайдер аль-Абади, под давлением Вашингтона, неоднократно обещал создать больше политического пространства для суннитских лидеров, но не смог этого сделать - в значительной степени из-за давления поддерживаемых Ираном шиитских партий.

В Сирии, появление новых лидеров почти невозможно из-за многосторонней гражданской войны; светские и умеренные исламистские сунниты являются главными целями правительства Башара аль-Асада и его российских и иранских союзников. Недавно была создана оппозиционная коалиция для проведения переговоров с режимом Асада. Это шаг вперед, но этой коалиции не хватает сплоченности, чтобы предложить политическую альтернативу "Исламскому государству" - и она, в любом случае, сосредоточена на своей войне с Дамаском.

Президент Обама запоздало утвердил дополнительные меры по укреплению военной кампании, в том числе отправку Сил специальных операций в Сирию и Ирак и активизацию воздушных операций. Но его стратегия решения суннитской политической проблемы сейчас сосредоточена на усилиях госсекретаря Джона Керри, который хочет заручиться поддержкой России и Ирана для урегулирования политической ситуации в Сирии. Эти попытки вряд ли увенчаются успехом без действий на земле, например, создания защищенных зон. Но Обама по-прежнему выступает против. В Ираке, Соединенные Штаты должны предоставить Абади выбор: либо он заключает новые договоренности с суннитами и курдами, либо наблюдает за тем, как это делают Соединенные Штаты, минуя Багдад.

В этом году Обаме удалось остановить расширение "Исламского государства" и начать оттеснять его. Но если в прошлом году он хотел способствовать разрушению группировки, то теперь ему необходимо найти и поддержать политических лидеров, которые смогут ее заменить.