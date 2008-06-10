Газпром замахнулся на первое место в мире

За 7-10 лет ОАО «Газпром» планирует увеличить капитализацию втрое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Довилле председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР.

По его словам, через 7-10 лет капитализация компании должна достичь 1 триллиона долларов.

"Газпром" станет самой крупной по капитализации компанией в мире", - сказал глава правления «Газпрома».

А.МИЛЛЕР отметил, что последние три года компании удается наращивать запасы газа на уровне большем, чем среднегодовая добыча.

Кроме того, в планах компании – развитие месторождений в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Ямальском полуострове и шельфе арктических морей.

На сегодняшний день капитализация «Газпрома» составляет 360 млрд. долл., запасы углеводородов оцениваются в 30 триллионов кубометров газа.