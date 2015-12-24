У берегов Турции утонуло судно с мигрантами, погибло 19 человек

Сотрудники турецкой береговой охраны сообщили, что удалось спасти 21 человека. Продолжаются поиски еще одного человека, передает Радио Свобода.

По данным турецких СМИ, мигранты направлялись к греческому острову Лесбос.

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На этой неделе ведомство ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции сообщили, что в 2015 году более миллиона мигрантов и беженцев прибыли в Европу, в основном по морю.

По данным агентств, 3692 человека утонули, пытаясь добраться до Европы.

Источник: http://www.radiosvoboda.org/content/news/27447184.html