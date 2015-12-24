Die Presse: пионеры Путина

В статье Ютта Зоммербауэра под названием "Пионеры Путина", опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse, пишется о том, что дата была выбрана вполне осознанно: 29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о формировании новой государственной ученической организации. Она будет называться Всероссийское движение школьников. 29 октября – это также день, когда в 1918 году был основан комсомол, молодежная организация Коммунистической партии.

Президент России – мастер политических ассоциаций, он знает, как привлечь внимание. На Западе такие действия подтверждают страхи о восстановлении Советского Союза; в самой России ожили воспоминания о былом величии – или просто приятные воспоминания детства. Россия хочет основать Пионеры 2.0? Детскую группу под флагом путинизма?

Еще слишком рано для выводов. Как это часто бывает в современной России, форма предшествует содержанию, указ – конкретным действиям. Другими словами: сначала эксперты из Агентства по делам молодежи должны разработать структуру и программу движения учеников. Запрос газеты "Die Presse" Москве остался без ответа.

В российских СМИ сообщалось, что в начале 2016 года должно состояться учредительное собрание. "Государство должно воспитывать детей такими, какими они ему необходимы, этого не нужно стыдиться", - цитирует онлайн-издание gaseta.ru главу Агентства по делам молодежи, Сергея Поспелова. Мы должны вывести работу с молодежью "на новый уровень".

Здоровые российские тела

Кремль беспокоится о молодежи: не только о предотвращении алкоголизма и наркомании, но и о патриотическом воспитании. Хотя в России уже существует ряд полуофициальных инициатив и партийных молодежных организаций, их, по-видимому недостаточно. В последние годы было предпринято несколько попыток мобилизации мальчиков.

Успешным проектом можно назвать организацию "Наши", которую ассоциируют с партией "Единая Россия". Она известна своими сомнительными действиями, вроде сжигания книг, и наличием идеологического тренировочного лагеря на Селигере. Для укрепления физической культуры в 2013 году президент Путин также возродил спортивные значки из советской эпохи. "Готов к труду и обороне", ГТО – российский акроним, который устанавливает определенные нормы физкультуры для каждой возрастной группы. С помощью школьной программы детей хотят избавить от вредного контента – точнее защитить от гомосексуальной "пропаганды".

Если взглянуть на проект государственной стратегии в сфере образования до 2025 года, в глаза бросается сформулированный там приоритет патриотического воспитания: формирование "российской идентичности, уважения к семье, обществу, государству, принятие признанных в семье и обществе духовных и социально-культурных норм", говорится в нем.

Успех патриотической молодежной политики Кремля зависит, среди прочего, от финансирования. Помимо программы движения учеников, это еще один сложный вопрос во времена снижения доходов бюджета.