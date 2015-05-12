Действующий президент Польши проиграл первый тур выборов - официальные данные

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют официальные данные, обнародованные польской избирательной комиссией.

За победителя первого тура выборов проголосовало 34,76% поляков, принявших участие в голосовании, а за действующего главу государства - 33,77%.

Официальные данные показали меньший отрыв Дуды от Коморовского, чем свидетельствовал экзит-пол IPSOS, согласно которому разница составляла 2,6%.

Третье место занял польский рок-музыкант Павел Кукиз, который называл главным лозунгом своей кампании сломать монополию на власть двух главных в Польше партий - "Гражданская платформа" (РО) и PiS - и "вернуть власть людям".

Читайте такжеНа выборах президента Польши лидирует кандидат от оппозиции Анджей ДудаЗа него свои голоса отдали 20,8% поляков, пришедших на избирательные участки в воскресенье (на 0,5 п.п. больше, чем показывал экзит - пол).

Официальные данные подтвердили, что явка на выборах оказалась наименьшей с 1989 года, когда в Польше начались демократические и рыночные реформы, и составила менее 49%.

Избирательная комиссия также сообщила, что планирует объявить результаты второго тура президентских выборов, которые состоятся 24 мая, вечером следующего дня.