Турция обвинила РФ в бомбардировке гражданских объектов в Сирии

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сказал, что российская военная кампания в Сирии направлена в основном против гражданских объектов и умеренной оппозиции, сообщает "Голос Америки". Премьер-министр также осудил авиаудары российской авиации, нанесенные по городу Идлиб.

Между тем, группы сирийской вооруженной оппозиции также обвиняют Россию в бомбардировках Идлиба, жертвами которых стали более 40 человек, среди которых много мирных жителей.

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Говоря о бомбардировках Идлиба, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что "русские должны отвечать за то, что делают, что бомбят, и что не бомбят". Он также добавил, что администрация располагает информацией, подтверждающей, что некоторые российские авиаудары не были "достаточно точными", и что есть "заслуживающие доверие обвинения" в том, что российская авиация бомбит такие объекты, как больницы и школы, в результате чего гибнут мирные жители.

Как сообщал УНИАН, Россия начала наносить авиаудары в Сирии 30 сентября, заявив, что действует по просьбе президента страны Башара Асада. Западные страны неоднократно обвиняли Россию в нанесении ударов не по позициям "Исламского государства", а по группам умеренной оппозиции Асаду, которые поддерживают западные страны и США.