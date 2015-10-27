Сирийская оппозиция просит у ООН защиты от России

Представитель коалиции Наджиб Гадбан заявил, что российская интервенция в Сирии помогает президенту Башару Асаду вести "войну с мирным населением" и устранять силы умеренной оппозиции, хотя Москва заявляет, что ее кампания направлена против "террористических экстремистских группировок", передает "Голос Америки".

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В письме Совету Безопасности ООН, Наджиб Гадбан заявил, что с начала своей кампании 30 сентября российские военные нанесли более 297 воздушных ударов. Он утверждает, что по данным спасателей сирийских служб гражданской обороны за это время были убиты более 436 мирных жителей, и "более половины этих случаев гибели мирного населения напрямую связываются с российскими воздушными ударами".

"Ошибочно полагать, что российские авиаудары направлены против ИГИЛ, – указывает он. – К настоящему моменту лишь 7% российских авиаударов приходились на районы, которые контролируются ИГИЛ. Большая же их часть наносилась по территории, которую контролирует Свободная сирийская армия. При нанесении российских ударов объекты экстремистов не только избегались, но – что еще хуже – от них напрямую выигрывало ИГИЛ".

"Российские авиаудары помогают экстремистам, – продолжает представитель СНК. – Они способствуют появлению большого количества вынужденных переселенцев и усилению кризиса с беженцами. В настоящее время десятки тысяч мирных жителей пытаются убежать от совместного наступления российских военных и сирийского режима на территориях, подконтрольных оппозиции к югу от Алеппо".

Наджиб Гадбан просит ООН установить "зону, свободную от бомбардировок", для "защиты мирного населения в Сирии" и вести наблюдение за тем, что он назвал "российскими нарушениями международного гуманитарного и правозащитного законодательства".

Тем временем, в обнародованном на прошлой неделе докладе ООН говорится, что в результате воздушных ударов в сочетании с наземным наступлением наблюдается масштабное переселение мирного населения.

Согласно этому документу, по крайней мере 80131 человек был вынужден покинуть свои дома в Идлибе и Хаме с 10 по 22 октября. Однако местные гуманитарные организации, работающие в этих районах, допускают, что число переселенцев может быть больше 100 тыс.