Турецкий министр анонсировал завершение кризиса в отношениях с Россией

Об этом он заявил в интервью газете Haberturk, пишет Европейская правда.

Комментируя ситуацию, сложившуюся после запрета на ввоз турецких продуктов в Россию, Тюфенкчи отметил, что его ведомство действительно отметило уменьшение таможенных платежей от экспорта в этом месяце, однако турецкие производители смогли быстро переориентироваться на другие рынки сбыта, такие как Румыния.

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"И российская сторона, и мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы уменьшить негативное влияние санкций на оба народа. Напряжение постепенно уменьшается, и мы прогнозируем, что в феврале-марте оно сойдет на нет", – отметил он.

Также министр добавил, что санкции будут иметь минимальное влияние на банковский сектор и пользователи кредитных карт не почувствуют влияния.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его экипаж 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства. В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

Инцидент привел к резкому ухудшению отношений между двумя странами.