"Наказать Россию за Донбасс": У Лаврова прокомментировали продление санкций в отношении РФ

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ.

«Вынуждены констатировать, что вместо того, чтобы выстраивать конструктивное сотрудничество в противодействии ключевым вызовам современности, таким как международный терроризм, в есовском Брюсселе предпочитают продолжать близоруко играть в санкционные игры», - заявили в МИД России.

По мнению Москвы, то, что руководство ЕС «увязывает свои санкции» с урегулированием конфликта на Донбассе, «является искусственным и безосновательным».

«Как говорил герой известного кинофильма, имеет возможности, но не имеет желания. Очевидно отсутствие логики в поведении Евросоюза, который пытается «наказать» Россию за то, что от нее не зависит, но к чему причастен он сам», - считают в МИД России.

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По мнению Москвы, продление антироссийских санкций на этом фоне «весьма лицемерно». «А полагать, что санкциями можно заставить Россию отказаться от своих принципиальных подходов, было с самого начала ошибочно и недальновидно. Их продление означает, что Евросоюз остается в плену собственных просчетов», - заключили в МИД.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз официально утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.