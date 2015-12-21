Число пропавших без вести в результате схода оползня в Китае возросло до 91 человека - СМИ

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Инцидент произошел 20 декабря в 11:40 по местному времени (05:40 по Киеву) в промышленном парке Liuxi. Грязевой поток привел к обрушению или сильному повреждению свыше 30 домов. Очевидцы сообщают, что после схода оползня произошел взрыв газовой станции, который, возможно, и стал причиной разрушения зданий.

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Экстренные службы продолжают операцию по разбору завалов. Для поиска остающихся под завалами используют собак и специальных роботов. В районе бедствия развернут мобильный госпиталь.

На месте ЧП также работают спасатели и психологи.

Ранее УНИАН сообщал, что по меньшей мере 41 человек числится пропавшим без вести после оползня в китайском городе Шэньчжэнь. Отмечается, что около 900 людей удалось спасти, поиски продолжаются.