Минобороны РФ не исключает утрату части данных с самописца сбитого Су-24

Об этом заявил начальник информационно-аналитической службы отдела службы безопасности полетов авиации ВС РФ полковник Андрей Семенов в ходе брифинга, посвященного дешифровке самописцев самолета и транслировавшегося в эфире телеканала «Россия 24», передает РБК.

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«Все вы видите, что, к сожалению, платы немного разрушены. Сейчас сделаем разделение этих двух плат и готовы сделать рентгеноконтроль. Председатель комиссии сообщает, что при внешнем осмотре установлено, что произошла деформация плат. На верхней плате 3 из 8 микросхем имеют повреждения со сколами, заметные невооруженным глазом, что свидетельствует о том, что полетная информация на них отсутствует. Рентгенография позволит обнаружить повреждения и трещины на всех 16 микросхемах модуля», - сказал Семенов.

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Модуль памяти самописца был извлечен и помещен в сейф, который опечатан в присутствии международных наблюдателей. «Извлеченный модуль памяти помещен в сейф, на котором председатель комиссии, представители авиационного комитета, а также международные наблюдатели ставят свои подписи и печати для фиксации неприкосновенности сейфа», - сказал Семенов.

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Минобороны также сообщило, что результаты расшифровки данных «черного ящика» сбитого турецким истребителем самолета будут представлены 21 декабря.