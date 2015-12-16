Глава Еврокомиссии призвал поддержать план защиты внешних границ ЕС

С таким заявлением Жан-Клод Юнкер выступил в Европарламенте, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". По его словам, значительное количество мигрантов, которые бегут от войны в Сирии, ЕС поставили перед испытанием, и сегодня нет времени для "привычного развития дел". "У Европы не много границ, у нее только одна граница", - подчеркнул глава Еврокомиссии.

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По его словам, наряду с европейской системой защиты границ должна быть сохранена Шенгенская зона. "Под моим руководством мы сделаем все, чтобы защитить то, что мы создали", - пообещал Жан-КлодЮнкер. Речь идет о защите "Шенгена и всего, что означает Шенгенская зона".

Кроме того, глава Еврокомиссии анонсировал создание новых так называемых "горячих точек" на внешних границах ЕС, где будут регистрировать вновь прибывших мигрантов.

Представители большинства фракций в Европарламенте приветствовали призывы Жан-Клода Юнкера относительно защиты границ ЕС.

Напомним, накануне Еврокомиссия обнародовала планы по созданию новой пограничной службы и береговой охраны, которые могут использовать для охраны внешних границ ЕС даже без согласия стран, в которых их будут применять. Соответственно, агентство по охране границ ЕС Frontex планируют расширить и переименовать.