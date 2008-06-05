Турчинов о Ближнем Востоке, ОАЭ, торговле и энергетике

Отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами Украина рассматривает в качестве одного из важнейших направлений своей внешнеэкономической политики на Ближнем Востоке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, об этом он заявил в Киеве во время встречи с директором Департамента экономики и промышленности правительства Эмирата Аль-Фуджейра Шейхом Салехом бин Мухаммедом Аль-ШАРКИ.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и сельскохозяйственных сферах.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что Украина настроена на дальнейшее расширение взаимного сотрудничества, в частности, в промышленной, сельскохозяйственной, гуманитарной, авиационной и судостроительной отраслях.

Справка УНИАН. В 2007 году общий товарооборот между Украиной и ОАЭ увеличился на 49,7% и составлял 728 млн. 583 тыс. дол. США, что почти на 241,9 млн. дол. США больше, чем в 2006 году.

При этом экспорт вырос на 50% (222,186 млн. дол. США), а импорт - на 39,2% (196,66 млн. дол. США).

За три месяца этого года товарооборот составлял 277,1 млн. дол. США, что на 156,78 млн. дол. США (130,3%) больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Экспорт увеличился на 129,51 млн. дол. США (110,95%) и составлял 246,24 млн. дол. США. Импорт вырос на 27,27 млн. дол. США (760,34%) и составлял 30,86 млн. дол. США. Сальдо позитивное и составляет 215,38 млн. дол. США.