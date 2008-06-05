Эксперт: без НАТО равноправие с Россией невозможно

Ведущие эксперты в сфере внешней политики считают, что лишь вхождение Украины в систему коллективной евроатлантической безопасности позволит развивать равноправные отношения с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при МИД Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА отметил, что данный вывод экспертов содержится в издании “Внешняя политика Украины: стратегические оценки, прогнозы и приоритеты” за 2007 год, презентованном сегодня в МИД Украины.

По словам Г.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, анализ стратегических отношений Украины и России позволил аналитикам сделать вывод, что российские отношения содержат в себе “колоссальный вызов национальной безопасности Украины”, и этот вызов будет еще более угрожающим, поскольку противоречие стратегических интересов не может быть решено в короткий срок.

По его словам, Украина должна прилагать важные внешнеполитические усилия для того, чтобы нормализовать эти отношения.

При этом Г.ПЕРЕПЕЛИЦА отметил, что противоречия складываются по объективным причинам, независимо от того, кто будет президентом в Украине или России.

“Наш вывод: в условиях таких вызовов, какие мы наблюдаем со стороны РФ, наиболее верным путем обеспечения нашей национальной безопасности является вхождение в систему коллективной евроатлантической безопасности. Только вхождение в эту систему позволит нам развивать равноправные и добрососедские отношения с РФ”, - сказал он.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦА отметил, что издание, над которым работали ведущие эксперты, является системным анализом внешней политики Украины за прошлый год.