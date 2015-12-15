Boeing экстренно вернулся в Мадрид из-за информации о бомбе

Об этом сообщает портал Air Live.

По данным портала, самолет Boeing 777 совершал полет из Мадрида в бразильский Сан-Паулу и был возвращен в аэропорт "Барахас" после 2,5 часа полета.

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Бразильское телевидение Globo отмечает, что информация о бомбе была сообщена пилотам испанскими властями уже в полете над территорией Марокко.

В аэропорту после самолета пассажиры были сразу эвакуированы, подтверждения информации о бомбе пока нет.