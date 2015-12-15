Boeing экстренно вернулся в Мадрид из-за информации о бомбе
09:08, 15 декабря 2015Мир
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Лайнер компании TAM Airlines экстренно приземлился в аэропорту испанской столицы после информации о якобы находящемся на его борту взрывном устройстве
Фотоиллюстрация: Boeing 77/ "Википедия"
Об этом сообщает портал Air Live.
По данным портала, самолет Boeing 777 совершал полет из Мадрида в бразильский Сан-Паулу и был возвращен в аэропорт "Барахас" после 2,5 часа полета.
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Бразильское телевидение Globo отмечает, что информация о бомбе была сообщена пилотам испанскими властями уже в полете над территорией Марокко.
В аэропорту после самолета пассажиры были сразу эвакуированы, подтверждения информации о бомбе пока нет.
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