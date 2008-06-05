В Брюсселе раскажут восточным соседям, что ЕС - совсем не рай

Вице-президент Европарламента Марек СИВЕЦ (группа социалистических партий, Польша) хочет, чтобы восточные соседи знали больше как о достижениях, так и о проблемах Европейского Союза.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Европейский Союз достаточно часто изображают как определенную разновидность рая, где все хорошо, люди – богаты, свободно путешествуют, имеют хорошую систему охраны здоровья и тому подобное. С другой стороны, история ЕС – это бесконечная цепь разнообразных кризисов, из которых постоянно ищут выход… И базовое слово здесь – компромисс», - сказал вице-президент Европарламента.

Он отметил, что Европарламент планирует начать ряд пилотных проектов по приглашению молодых журналистов, политиков, представителей интеллектуальной элиты восточных стран-соседей ЕС в Брюссель для того, чтобы серьезно говорить не только о достижениях, но и о проблемных вопросах развития Евросоюза.

При этом М.СИВЕЦ выразил убеждение, что распространение правдивой информации о Евросоюзе в восточных странах-соседях не будет способствовать созданию негативного имиджа ЕС, а наоборот – позволит восточным странам-соседям избегать определенных ошибок при сотрудничестве с Евросоюзом в будущем.

Он отметил, что на опыте присоединения Польши к Евросоюзу он может сказать, что если бы польские лидеры в свое время имели больше правдивой информации о ЕС, то многие вещи были бы сделаны по-другому.