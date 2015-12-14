Латвия начала строить забор на границе с Россией
Так страна планирует бороться с наплывом нелегальных иммигрантов.
В наиболее сложных для контроля участках на восточной границе с Россией латвийские власти начали возведение забора.
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Об этом сообщил глава Погранохраны Латвии Нормунд Гарбарс, передает Delfi.
Отмечается, что через зеленую границу перебираются контрабандисты и нелегальные иммигранты, которых в этом году задержано уже более 500.
В результате обустройства границы на месте тропинки будет создана широкая, легко просматриваемая полоса. В местах, которые труднее охранять, например, там, где рядом с границей проходят дороги, и у КПП установят забор.
В то жен время журналисты отмечают, что "забор может оказаться бесполезным, потому что через каждый километр в нем предусмотрены 100-метровые проходы для миграции диких животных".
Первый этап строительства будет проведен в местах, которые считаются наиболее опасными и неудобными для контроля территории.
Отметим, ранее заборы появились на границах Австрии со Словенией, а также Греции с Македонией.