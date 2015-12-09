Британия решила бороться с "Исламским государством" совместно с Россией

Разговор двух лидеров состоялся в среду по инициативе Лондона, передает Би-би-си со ссылкой на канцелярию британского премьера.

"Премьер-министр и президент согласились с тем, что Великобритания и Россия должны работать вместе, с другими международными партнерами, в деле борьбы с ИГ и той угрозой, которую она представляет, а также над политическим процессом для того, чтобы принести мир в Сирию", - говорится в сообщении.

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При этом Дэвид Кэмерон в очередной раз подчеркнул необходимость смены режима Башара Асада. По его словам, Сирия нуждается в новом правительстве, которое должно получить поддержку большинства жителей страны.

Напомним, после первых британских авиаударов по позициям исламистов в Сирии правительство страны предупредило, что для уничтожения "Исламского государства" может понадобиться около двух лет.