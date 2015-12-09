Bloomberg: Кремль озабочен возможной потерей народной поддержки

В Кремле озабочены возможной потерей народной поддержки, и глава государства за последние месяцы несколько раз обсуждал со своими помощниками проблему падения уровня жизни, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает РБК.

По словам собеседников агентства, Путин полагается главным образом на готовность россиян терпеть лишения ради общественного спокойствия, пока экономика не начнет восстанавливаться в следующем году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил во вторник, что Путин «достаточно большое время уделяет экономике и антикризисной деятельности». Он не согласился с утверждениями о том, что доходы населения упали слишком сильно. Песков отказался давать Bloomberg комментарии по поводу встреч в Кремле, посвященных обсуждению падению уровня жизни.

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По оценке Высшей школы экономики, к концу года количество россиян, живущих ниже черты бедности, увеличится более чем на 3 млн человек, а численность среднего класса уменьшится на 6 млн человек, отмечает агентство. По данным Росстата, в октябре реальные зарплаты упали на 10,9% в годовом выражении, что стало самым сильным сокращением за время президентства Путина. По оценке Минэкономразвития, россияне перешли на сберегательную модель потребления, что привело к максимальному обвалу розничных продаж за 20 лет.

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По словам ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, входящего в пул кремлевских советников, увеличение числа малоимущих граждан вкупе с сокращением социальных расходов «является источником серьезной озабоченности» для правительства. «Пространство властей для политического маневра ограничено тем фактом, что они не хотят сообщать людям плохие новости», - пояснил ученый.

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По мнению Кузьминова, еще год народное возмущение не будет серьезной политической проблемой, но затем Кремлю понадобятся хоть какие-нибудь признаки прогресса в экономике. «Момент истины настанет через два или три года», - сказал экономист.