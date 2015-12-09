Медведев прокомментировал коррупционный скандал вокруг семьи генпрокурора РФ Чайки

Заявление было сделано в эфире «Россия 1» в ходе интервью, которое глава российского кабмина дал журналистам ведущих телеканалов.

Медведев заявил, что расследования, подобные тому, которое провел ФБК в отношении Чайки, "всегда являются частью политической борьбы". Он также сказал, что зачастую такие расследования носят "заказной характер".

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«Подобные расследования были, есть и будут, главное, чтобы они основывались на объективных данных», — цитирует Медведева Lenta.ru.

«Вы сказали, что конкретному человеку предъявлено обвинение, — сказал он, отвечая на вопрос. — Слушайте, если мы будем в такой системе координат находиться, мы очень далеко зайдем. Тогда будут в лучшем случае 30-е годы», — подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.