Турция задержала и депортировала съемочную группу пропагандистского телеканала РФ

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Отмечается, что они были задержаны в приграничной с Сирией провинции Хатай на юго-востоке Турции в момент, когда они направлялись в соседнюю провинцию Газиантеп.

"Российскую съемочную группу привезли в полицейский участок, где сообщили о решении депортировать их из Турции на основании, как было заявлено, "нарушения правил деятельности иностранных журналистов в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРФ отреагировала на протест Турции по поводу фото моряка с ПЗРК

Кроме того, стало известно, что турецкие власти отказались дать разъяснения представителям посольства России в Турции, вступившим в контакт со съемочной группой вскоре после ее задержания.

Напомним, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.