Турция задержала и депортировала съемочную группу пропагандистского телеканала РФ
Власти Турции задержали и депортировали из страны съемочную группу телеканала "Россия 1".
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.
Отмечается, что они были задержаны в приграничной с Сирией провинции Хатай на юго-востоке Турции в момент, когда они направлялись в соседнюю провинцию Газиантеп.
"Российскую съемочную группу привезли в полицейский участок, где сообщили о решении депортировать их из Турции на основании, как было заявлено, "нарушения правил деятельности иностранных журналистов в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.
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Кроме того, стало известно, что турецкие власти отказались дать разъяснения представителям посольства России в Турции, вступившим в контакт со съемочной группой вскоре после ее задержания.
Напомним, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.
Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.