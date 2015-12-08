Иран провел испытания баллистической ракеты - Fox News

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Испытание было проведено 21 ноября неподалеку от портового города Чахбехар в юго-восточной провинции Балохистан возле границы с Пакистаном.

Ракета Ghadr-110 имеет дальность полета 1,800 – 2000 километров и может переносить ядерную боеголовку.

Издание отмечает, что в октябре этого года Иран уже проводил испытание баллистической ракеты. Тогда постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что этот запуск является прямым нарушением санкций СБ ООН.

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Как сообщал УНИАН, ЕС принял законодательную базу для отмены санкций против Ирана. Президент США Барак Обама отдал распоряжение подготовить документы для отмены санкций против Ирана.