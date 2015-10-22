США и союзники призвали ООН ответить на новые испытания оружия в Иране

Как передает радио "Свобода", США, Великобритания, Франция и Германия известили комитет ООН по санкциям против Ирана о недавнем испытании в этой стране баллистической ракеты.

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США от имени четырех стран прислали такое письмо поздно вечером 21 октября. Как считают авторы письма, этот запуск ракеты нарушает резолюции Совета Безопасности, баллистическая ракета "по своей сути способна нести ядерное оружие".

Письмо может свидетельствовать о возможности новых санкций или продлении действия предыдущих ограничений. В то же время такое решение требует согласия Китая и России, которые имели более мягкую линию в отношении Тегерана.

Иран отрицает, что испытанная ракета способна нести ядерные боеголовки.

Иран и мировые государства в июле 2015 года договорились о постепенном снятии санкций в обмен на контроль международного сообщества над ядерной программой Тегерана.