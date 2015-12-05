ФБР: нападение в Калифорнии расследуют как "акт терроризма" - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

Заместитель директора бюро в Лос-Анджелесе Дэвид Боудич заявил, что бюро также расследует сообщения о том, что одна из участниц атаки присягнула на верность радикальной группировке "Исламское государство".

По его словам, недалеко от социального центра, на который совершили нападение, полиция обнаружила в мусорных баках мобильные телефоны.

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Сейчас следователи анализируют данные с телефонов и пытаются определить мотивы нападавших.

Ранее стало известно, что Ташфин Малик,которая вместе с мужем принимала участие в нападении, оставила запись, в которой выражает поддержку лидеру "Исламского государства".

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В результате нападения в Сан-Бернардино погибли 14 человек, еще 21 получили ранения.