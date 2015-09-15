"Протон" вывел российский спутник связи "Экспресс-АМ8" на орбиту

Об этом со ссылкой на представителя Роскосмоса сообщает РИА Новости.

"Экспресс-АМ8" доставлен на расчетную орбиту, и позже будет постепенно переведен в расчетную точку стояния на геостационар", — отметил собеседник агентства.

Как известно, "Экспресс-AM8" — новый российский космический аппарат средней размерности, разработанный ОАО "Информационные спутниковые системы" имени М.Ф. Решетнева" (ОАО "ИСС") по заказу национального оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" (ГПКС).

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Отмечается, что "Экспресс-АМ8" создан на базе современной платформы "Экспресс-1000HTB". Оборудование платформы размещено на сотопанелях, которые в свою очередь крепятся на изогридную ("вафельную") центральную трубу. На платформе применяются солнечные батареи на основе трехкаскадных арсенид-галлиевых фотопреобразователей, литий-ионные аккумуляторные батареи Saft VES 180 (производства французской компании Saft) и стационарные плазменные двигатели СПД-100 для осуществления коррекции по долготе и широте. Одной из особенностей платформы является комбинированная система терморегулирования, где применяется полностью резервированный жидкостный контур.

Масса космического аппарата "Экспресс-АМ8" составляет порядка 2100 килограммов. Спутник оснащен 42 активными транспондерами, работающими в C-, Ku- и L-диапазонах частот, и рассчитан на пятнадцать лет активного существования на орбите.