В Турции задержали 1300 мигрантов перед переправкой в Европу

Кроме того, правоохранители арестовали четыре лодки, которыми нелегальные перевозчики планировали доставить мигрантов, вероятно, к берегам Греции - греческий остров Лесбос расположен лишь в нескольких километрах от места проведения спецоперации, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Полиция провела 8 рейдов недалеко от курортного города Айвалык на побережье Эгейского моря, за несколько часов после подписания соглашения между Турцией и Евросоюзом. По этому соглашению, Турция поможет остановить поток искателей убежища в Евросоюз в обмен на финансовую поддержку в объеме 3 млрд евро. В операции по задержанию мигрантов приняли участие 250 турецких правоохранителей.