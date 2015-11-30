В Молдове прошли многотысячные антиправительственные протесты

Об этом сообщает Европейская правда с ссылкой на издание jurnal.md.

Так, кроме Кишинева, акции прошли в Сороках, Оргееве, Бельцах, Хинчештах, Кагуле, Унгенах.

По результатам митинга в Кишиневе была принята резолюция с требованием расследования Интерполом деятельности олигарха Плахотнюка, которого обвиняют в повышении тарифов на электроэнергию и газ, а также получении 18 млн долларов от России, подкупе судей, и выведении из банковской системы миллиардов.

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Участники протестов требуют возврата денег в государство.

Кроме того, участники протестов хотят добиться референдума, который бы позволил "вернуть государство народу и избавиться от олигархов".

Протестующие выступают также за возможность избирать и отзывать президента страны. Кроме того, они требуют отмены депутатской неприкосновенности и сокращения количества парламентариев с 101 до 71 человека.

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Следует отметить, что платформа "Достоинство и правда" проводила несколько масштабных митингов.