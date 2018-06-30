Саркози анонсировал амбициозное партнерство ЕС с Украиной

Посещая Польшу в эту среду, Николя Саркози за несколько недель до начала французского председательства в Европейском Союзе воспользовался случаем, чтобы подать сигналы народам и государствам бывшей Восточной Европы. Так глава французского государства пообещал открытие рынка труда для работников-иммигрантов восьми стран с 1 июля. Он также анонсировал "честолюбивое партнерство " с Украиной. Николя Саркози прекрасно играет роль внешнеполитического коммивояжера. В ожидании поворотной даты 1 июля этого года, когда Франция начнет председательство в Европейском Союзе, глава французского государства выступил в среду в Польше с сильными обещаниями в адрес как бывшей Восточной Европы, так и Брюсселя. В Варшаве, которая упрямо выступает против так называемого упрощенного соглашения, предложенного в прошлом году французским президентом, чтобы запустить европейскую машину, хозяин Елисейского дворца сосредоточился на двух вопросах. Во-первых, полное открытие с 1 июля французского рынка труда для граждан восьми стран Восточной Европы. Во-вторых, запуск плана "амбициозного партнерства" между Евросоюзом и Украиной. Здесь Николя Саркози даже „принципиально” высказался в интересах будущего вступления Киева (и Тбилиси) в НАТО, через несколько недель после отрицания этой идеи на саммите военной организации, который прошел в Бухаресте.

"Милости просим Вас" "Я приехал, чтобы сказать: вы – друзья, милости просим вас", - бросил французский президент польским депутатам, имея в виду восемь стран бывшей коммунистической Европы. - Все барьеры будут подняты, начиная с 1 июля этого года, то есть на год ранее намеченного срока”.

Таким образом, все работники, которые приедут из Польши, Чешской республики, Словакии, Словении, Латвии, Литвы, Эстонии и Венгрии, смогут начиная с 1-го июля, претендовать на работу во Франции без каких-то ограничений. Для всех этих государств, которые стали членами ЕС в 2004 году, переходный период должен был истечь 30 апреля 2009 года. На протяжении этого периода граждане данных стран могли претендовать только на рабочие места в секторах, где недоставало рабочей силы, например, в строительстве или гостиничном бизнесе.

"Яркое развитие польской экономики – лучший ответ на вымыслы относительно того, что назвали „польським сантехником", - добавил, улыбаясь, Николя Саркози. Он ответил тем самым на аргументы желающих сказать „нет” Европейской Конституции, которые пророчили в 2005 году наплыв дешевой рабочей силы во Францию. Николя Саркози, по принципу „один раз не навредит”, этим решением заслужил похвалу Брюсселя. "Я думаю, что это добрый знак для французского председательства в Евросоюзе", - приветствовал это решение европейский комиссар по вопросам занятости Владимир Спидла, вынося за рамки споры между Европейским союзом и Парижем по поводу таких острых тем как повышения цены на горючее или масштаб дефицита французского бюджета.

Таким образом, Саркози обозначил один пункт и начал конкретизировать второй.

За Киевом – Средиземноморский союз Этот пункт касался Киева и "амбициозного партнерства" между Украиной и 27-ю странами-членами ЕС. "Я буду иметь возможность как председатель ЕС организовать саммит ЕС-УКРАИНА в следующем сентябре и предложить амбициозное партнерство нашим украинским друзьям ", - заявил он на пресс-конференции. "Когда мы приезжаем в Украину, когда посещаем Киев, мы попадаем в европейскую столицу", - добавил он. "Это принципиально, чтобы Украина принадлежала Европе в географическом, культурном плане, это мне кажется очевидным". Эти президентские высказывания также найдут одобрительный отзыв в кулуарах ЕС, где сближение с Киевом является одной из актуальных тем. И приблизят еще одну тему, дорогую Елисейскому дворцу – тему Середземномоского союза (UPM).