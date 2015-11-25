Олланд: мировые державы должны помочь предотвратить ухудшение отношений между Россией и Турцией

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

«Мы все должны работать, чтобы убедиться, чтобы наступила деэскалация ситуации», — отметил он в Париже на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель накануне своего визита в Москву.

По словам Олланда, Европейский Союз должен был в большей степени обеспечить поддержку Турции в размещении беженцев, спасающихся от конфликтов в Сирии и в других местах.

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Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд после переговоров с президентом США Бараком Обамой заявил, что необходимо полностью закрыть границу между Турцией и Сирией, чтобы не допустить проникновения экстремистов в Европу.