Российские дальнобойщики из 17 регионов решили двинуться маршем на Москву

Об этом сообщает РБК.

В ближайшие два дня водители проведут переговоры, чтобы согласовать свои планы в связи с предстоящим маршем на Москву, который намечен на 30 ноября, рассказал РБК один из лидеров дальнобойщиков в Санкт-Петербурге, Сергей Гуляев. По его словам, будет четко определено, сколько человек примут участие в акции, какие машины из каких регионов двинутся на столицу и где будут точки сбора.

По словам Гуляева, 30 ноября в Москву двинутся все дальнобойщики, которые во вторник, 24 ноября, собрались на Смоленской площади. В общей сложности это около 200 машин.

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Эту информацию подтвердил РБК координатор движения «Тигр» в Санкт-Петербурге Александр Расторгуев. «Власть не хочет с нами разговаривать. Во вторник никто из представителей питерской администрации к нам так и не вышел. Понятно, что эти чиновники ничего не решают, но они могли бы с нами просто поговорить», - подчеркнул он.

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По мнению Гуляева, сейчас власти делают все, чтобы расколоть дальнобойщиков, однако люди по-прежнему настроены решительно.

В среду вице-премьер Аркадий Дворкович в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что правительство решило снизить штрафы за отсутствие приборов учета на большегрузах: 5 тыс. руб. за первое нарушение и до 10 тыс. руб. за последующие. Теперь он надеется, что инициативу поддержат депутаты Госдумы.

Это предложение не вызвало энтузиазма у дальнобойщиков, говорит Гуляев. «Мы выступаем не за снижение штрафов - мы за отмену этого «закона Ротенберга». Все прекрасно понимают, что деньги не дойдут ни до каких дорог, а уйдут в офшоры», - отметил он.